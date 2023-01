Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

A Polícia Federal deflagrou a Operação Goyazes, visando desarticular grupo criminoso suspeito de fraudar licitações e desviar recursos de contratos públicos em municípios do sul do estado do Tocantins.

Aproximadamente 12 policiais federais cumprem três mandados judiciais de busca e apreensão, na cidade de Aliança do Tocantins/TO, todos expedidos pela Subseção da Justiça Federal de Gurupi.

Os investigados são suspeitos de direcionar, por meio de procedimentos licitatórios fraudados, diversos contratos públicos às empresas do grupo. O prejuízo ao erário pode chegar a R$6 milhões.