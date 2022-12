Share on Twitter

Cerca de seis policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão e outras medidas cautelares expedidas pela 4ª Vara Federal de Palmas/TO na cidade de Pium/TO.

De acordo com as investigações, o suspeito teria se utilizado das redes sociais, aplicativos de troca de mensagens e da deep web para praticar os crimes de armazenamento, posse e compartilhamento de imagens contendo cenas de sexo explícito, envolvendo criança e adolescente.

A investigação se iniciou em 2022, após notícia encaminhada pela organização não governamental americana NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children). Por meio de cooperação internacional, foram encaminhados 67 relatórios e constatado que o suspeito armazenava e compartilhava imagens de pornografia infantil, no ano de 2021. Existe ainda a possibilidade da ocorrência da prática de crimes mais graves, o que será objeto de análise dos materiais apreendidos.

A operação deflagrada pela Superintendência Regional da Polícia Federal do Tocantins tem como objetivo garantir os direitos e a proteção das crianças e adolescentes, fazendo valer o texto legal estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O suspeito pode responder pelos crimes de oferecer, trocar, disponibilizar, possuir e armazenar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.