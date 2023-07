Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (30), a “Operação Velar”, que investiga crime de armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

A equipe da Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na cidade de Tocantinópolis/TO, na residência de suspeito de armazenar em seu telefone celular imagens com o referido conteúdo proibido.

Se comprovada a prática do crime de armazenamento de conteúdo pornográfico infantil, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o envolvido poderá ser condenado a pena de até 4 anos de reclusão, além de multa.