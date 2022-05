A operação ‘Midas do Cerrado’ cumpriu sete mandados de busca e apreensão e 10 medidas cautelares de prisão em Palmas e Porto Nacional.

Segundo a PF, há mais de 2 anos a organização criminosa obtia lucros enganando pessoas. “As vítimas eram induzidas a acreditar em investimentos altamente lucrativos, com retorno podendo chegar a 10% ao dia, em um típico esquema de ‘pirâmide'”, informou a polícia.

Conforme a PF, a quadrilha utilizava uma plataforma que tem sede nas Ilhas Seychelles que não possui autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para operar no Brasil. “Além disso, o grupo se utilizava de ‘robôs’, operando em contas de terceiros, praticando um sistema de ‘pirâmide’ para lucrar em cima do prejuízo de diversas vítimas, que lhes seguiam e repassavam dinheiro para que fosse investido, acreditando em ganhos estratosféricos”, informou a PF.

A operação deflagrada pela PF tem objetivo de proteger o Sistema Financeiro Nacional, as instituições púbicas, e garantir o ressarcimento das vítimas.

Os envolvidos podem responder pelos crimes previstos no art. 16, da Lei 7.492/86 (Sistema Financeiro Nacional), art. 27-E, da Lei 6.385/76 (Lei da Comissão de valores mobiliários), art. 171, do Código Penal (estelionato), art. 2º, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 1º, da Lei 9.613/98 (Lei de lavagem de capitais). Somadas as penas passam de 25 anos de prisão.