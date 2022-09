Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

Aproximadamente 60 (sessenta) Policiais Federais cumprem 13 (treze) mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins com o apoio da CGU.

A investigação teve início a partir de indícios levantados pela CGU de que houve fraude na licitação, além da apresentação de elementos indicativos de sobrepreço e superfaturamento nos valores pagos a empresa contratada pelo Estado.

De acordo com as investigações, o prejuízo causado aos cofres públicos estaduais pode chegar a R$ 46 milhões de reais.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de fraude à licitação e peculato.