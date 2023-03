Share on Twitter

da redação

Policiais Federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão na capital, expedidos pela 4ª Vara Federal de Palmas/TO.

A investigação se iniciou em 2022, após comunicação da organização não governamental americana NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), através de cooperação internacional.

A operação deflagrada pela Superintendência Regional da Polícia Federal do Tocantins tem como objetivo garantir os direitos e proteção das crianças e adolescentes, fazendo valer o texto legal estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O nome da operação faz referência ao enorme potencial de distribuição de material digital dessa natureza, além da provável consequência física e psicológica causada nas vítimas, desde sua infância ou juventude.

Caso as suspeitas sejam confirmadas, o investigado pode responder pelos crimes de oferecer, trocar, disponibilizar, possuir e armazenar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, conforme previsto Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com penas que somadas podem ultrapassar 10 anos de reclusão.