da redação

A ação contou com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade- ICMBIO.

Conforme a PF, os estabelecimentos estão localizados irregularmente em terras indígenas, pertencentes à União, e ainda apresentam irregularidades como armazenamento inadequado de combustíveis, além de outras infrações. Por esses motivos, as pousadas foram alvos das sanções judiciais visando a suspensão das suas atividades.

A ação resulta da execução penal que condenou os estabelecimentos à pena de interdição de suas atividades pelo período de um ano e quatro meses, multa e custas processuais.