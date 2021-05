Share on Twitter

Share on Facebook

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (26/5) a Operação “Abre-te Sésamo”, visando o cumprimento de mandados de busca e apreensão, prisões e sequestro de bens contra organização criminosa voltada a fraudar vínculos trabalhistas em empresas fictícias e, após, forjar requerimentos do seguro-desemprego, em Palmas/TO.

da redação

Aproximadamente 25 Policiais Federais cumprem oito mandados de busca e apreensão, dois de prisão preventiva, um de prisão temporária e ainda medidas de sequestro de bens e valores, na cidade de Palmas/TO, todos expedidos pela 4ª Vara Federal de Palmas/TO.

Segundo o Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária e Trabalhista no Tocantins – NUINT, foram identificados centenas de parcelas do seguro-desemprego pagas de forma indevida, gerando um prejuízo de quase R$ 600 mil reais aos cofres públicos.

Com a medida pretende-se identificar todas as pessoas que tiveram envolvimento nas fraudes e outras pessoas jurídicas que possam ter sido utilizadas indevidamente para criação de vínculos trabalhistas, com o objetivo de fraudar o benefício.

Agora os esforços da Polícia Federal serão concentrados na análise dos materiais apreendidos e análise das movimentações bancárias dos envolvidos. Os bens sequestrados dos membros da organização serão destinados a ressarcir o erário público.

Os envolvidos poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de Estelionato Majorado, Falsidade Ideológica e Organização Criminosa, cujas penas somadas podem chegar a vinte anos de reclusão.

Destaca-se que em razão da atual crise de saúde pública, foi adotada logística especial de prevenção ao contágio, com distribuição de EPI’s a todos os envolvidos, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas e investigados.