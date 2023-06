A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (29/06) a Operação 0800, que tem como objetivo esclarecer detalhes sobre o funcionamento de organização criminosa ou associação criminosa especializada na prática de crimes de furto mediante fraude.

Os policiais federais cumprem 5 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de sequestro de bens expedidos pela 4ª Vara Federal de Palmas/TO, nos municípios de Palmas/TO e São Paulo/SP.

Durante as investigações, a Polícia Federal apurou que os envolvidos atuavam desde o ano de 2017 no cometimento reiterado de furtos de valores em contas bancárias de terceiros, mediante esquema conhecido como golpe do 0800, fazendo vítimas em todas as regiões do país.

Para cometer os delitos investigados, o grupo criminoso produzia documentos e cartazes contendo informações falsas, que indicavam um número telefônico de ajuda 0800 pertencente aos criminosos e não, à instituição bancária.

Em seguida, os suspeitos afixavam esses cartazes falsos no ambiente de autoatendimento bancário e instalavam petrechos nos caixas eletrônicos, de modo que os cartões magnéticos dos clientes ficavam retidos no equipamento.

Outros envolvidos com o grupo convenciam os titulares dos cartões retidos a telefonarem para o número 0800 informado nos cartazes falsos, de modo que o cliente era convencido pelo falso atendente a fornecer a senha da sua conta. Finalmente, os criminosos subtraíam os cartões bancários retidos nas máquinas e os utilizavam com as senhas das vítimas para a realização de saques indevidos de valores.

Os integrantes do grupo investigado poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de furto mediante fraude e associação ou organização criminosa, cujas penas, somadas, podem ultrapassar 10 anos de reclusão.