da redação

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (15) a Operação “Evento Cancelado”, com o objetivo de combater crimes de produção, compartilhamento e venda de material digital pornográfico envolvendo criança ou adolescente.

Durante a ação, policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva na cidade de Palmas/TO, ambos expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal do Tocantins.

A investigação iniciou-se em fevereiro de 2023, após notícia-crime recebida pela Polícia Federal por meio da INTERPOL (International Criminal Police Organization).

Caso confirmados os fatos investigados por meio do Inquérito Policial, o autor poderá responder pelos crimes de produzir, filmar ou registrar por qualquer meio, cena de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente, além de vender ou expor a venda esse material, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas que somadas podem ultrapassar 16 anos de reclusão.