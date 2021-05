A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (19) a “Operação Véu Protetor”, com o objetivo de investigar suspeitos de fraudar o programa de Financiamento Estudantil – FIES. Cerca de 15 policiais federais dão cumprimento a três mandados de busca e apreensão, na cidade de Palmas, expedidos pela 4º Vara Federal de Palmas.

da redação

A investigação iniciou no ano de 2019 e apontou que pais de estudantes que estavam ingressando em faculdades particulares eram procurados por terceiros, que ofereciam facilidades em conseguir efetuar o cadastramento no Financiamento Estudantil – FIES, de forma ilegal, inserindo dados de maneira fraudulenta e com a posterior aprovação de membros da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do FIES.

A presente ação visa proteger o erário e os serviços púbicos, posto que de acordo com levantamento do Ministério da Educação, foram destinados cerca de R$ 500 milhões de reais para o financiamento do programa FIES em 2021, havendo, ainda, irregularidades de anos anteriores já apontadas pela Controladoria-Geral da União-CGU, que superaria a cifra de R$ 1 bilhão de reais e que estão em investigação.

Os envolvidos podem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de estelionato majorado, inserção de dados falsos em sistema de informações da Administração Pública e organização criminosa, com penas que podem ultrapassar 20 anos de reclusão.

Destaca-se que em razão da atual crise de saúde pública, foi adotada logística especial de prevenção ao contágio, com distribuição de EPI’s a todos os envolvidos, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas e investigados.