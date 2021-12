Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, nesta terça-feira (14), a Polícia Federal deflagrou a Operação Baco. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, prisão temporária e sequestro de bens relacionados aos supostos pagamentos de vantagens indevidas ligadas ao Plano de Saúde dos Servidores do Estado do Tocantins – Plansaúde.

Da redação

As diligências são um desdobramento da investigação acerca dos ilícitos supostamente cometidos por integrantes do Governo do estado do Tocantins e que foram afastados temporariamente de suas funções por decisão da corte especial do Superior Tribunal de Justiça. Os mandados foram cumpridos em Palmas/TO, Brasília/DF e Itajaí/SC, por servidores da Receita Federal do Brasil e Policiais Federais.