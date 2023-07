Share on Twitter

O PNATE é um programa do governo federal para apoiar o transporte escolar de estudantes, principalmente da zona rural. Nesta fase, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão no município de Cariri do Tocantins, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Durante as investigações, a Polícia Federal apurou que os suspeitos criaram falsas associações para transporte escolar visando obter vantagens indevidas por meio de contratação de terceiros indicados por servidores públicos envolvidos no esquema.

Entre os anos de 2013 a 2016, foi apurado o pagamento de aproximadamente R$ 100 mil em propina. A investigação apontou ainda fortes indícios de que a vantagem indevida paga aos servidores públicos ultrapassou a cifra de R$ 350 mil, nos anos de 2017 a 2018, após substituição da associação por uma empresa, que também não possuía capacidade para a prestação do serviço.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de associação criminosa, peculato, frustração do caráter competitivo de licitação, prorrogação ilícita de contrato, corrupção ativa e corrupção passiva, cujas penas somadas, variam de cinco a 27 anos de reclusão e quatro a oito anos de detenção.