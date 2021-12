A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (28/12) a Operação Velar II, decorrente de investigação policial que apura a divulgação/transmissão de imagens/vídeos ou outros registros que contenham cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

da redação

Nesta fase da investigação foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Araguaína/TO, expedido pela Justiça Estadual do Tocantins.

A ação de hoje é um desdobramento da Operação Velar I, deflagrada em outubro deste ano e que resultou na prisão em flagrante de indivíduo que possuía armazenados aproximadamente 1.500 imagens/vídeos com conteúdo de abuso sexual infantil.

O trabalho permanente de investigação e combate à pornográfica infantil é decorrente de cooperação técnica-investigativa entre a Polícia Federal e o National Center for Missing and Exploited children (NCMEC), que reportou à Polícia Federal no Estado do Tocantins a ação de um usuário residente na cidade de Araguaína/TO, que teria armazenado cerca de 101 imagens/vídeos envolvendo sexo explícito ou pornográfica com criança ou adolescente.

O objetivo do cumprimento da medida judicial é robustecer o conjunto probatório existente, assim como colher elementos que possam identificar outros personagens envolvidos na transmissão e armazenamento destes tipos de imagens/vídeos na cidade de Araguaína/TO e circunscrição.

O nome Velar faz referência ao compromisso institucional da Polícia Federal em permanecer vigilante na repressão dos crimes de abuso sexual envolvendo crianças ou adolescentes via internet.