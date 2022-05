A Polícia Federal informou que a operação realizada em Gurupi e mais cinco cidades do Sul do Estado apura fraudes em licitação no transporte escolar na Secretaria Municipal de Educação que ocorreram na gestão do ex-prefeito Laurez Moreira e envolve ainda o ex-prefeitoAlexandre Abdalla. Buscas foram feitas em pessoas de Gurupi ligadas a antiga gestão municipal dos dois ex-gestores e teve ainda quebra de sigilo fiscal do atual diretor da Delegacia Regional de Ensino Antônio Pakalolo, do ex-secretário de Educação na gestão do ex-prefeito Laurez Moreira, Eurípides Fernandes, da ex-prefeita de Peixe Neila Pereira, do ex-prefeito de Jaú Onassys Moreira, entre outras 95 pessoas físicas e jurídicas como a Associação de Transportes Escolares de Nível Fundamental, Médio e Superior (ATEC-TO) que teve o sigilo fiscal quebrado entre 01/01/2008 a 18/04/2022 e teve mais de R$ 1,3 milhão de empenho liquidado pela Prefeitura Municipal de Gurupi.

Da redação

A polícia disse que alguns investigados revelaram que o total de quilômetros percorrido pelos veículos era ampliado para permitir o superfaturamento dos pagamentos.

Conforme a PF, o valor indevido, mais de R$ 740 mil, seria destinado a agentes públicos, inclusive para a realização de festas e compra de presentes.

Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude a licitação, desvio de recursos públicos, associação criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As penas máximas somam até 37 anos de prisão.

A Operação Catilinárias II é realizada em parceria com a Controladoria Geral da União (CGU) para investigar fraudes em contratos de transporte escolar em Gurupi, Figueirópolis, Jaú, Paranã, Peixe e São Salvador, cidades da região sul do Tocantins. Um suposto esquema teria desviado pelo menos R$ 740 mil.

Gurupi

Conforme apurou o Portal Atitude, a Associação de Transportes Escolares de Nível Fundamental, Médio e Superior (ATEC-TO) que teve três quatro empenhos liquidados pela Prefeitura de Gurupi que somandos chega ao montante de R$ 1.378.299,10.

O que diz a Prefeitura de Gurupi

A Prefeitura de Gurupi disse que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos solicitados pelas autoridades policiais e ressalta que as investigações apuram fatos ocorridos ainda no ano de 2017, portanto durante a gestão anterior.