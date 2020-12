Perícia criminal descobre causas de acidente ocorrido em setembro de 2018 na TO-030

Exame realizado por peritos do Núcleo Especializado em Crimes de Trânsito resultou na descoberta das causas de acidente ocorrido em setembro de 2018 na TO-030, no sentido Palmas-Taquaruçu.

por Redação

Com o objetivo de elucidar as causas de um acidente de tráfego com vítima fatal, ocorrido às 20h40 do dia 20 de setembro de 2018, no quilômetro 05 da T0-030, no sentido Palmas-Taquaruçu, peritos oficiais do Núcleo Especializado em Crimes de Trânsito, unidade da Diretoria de Perícia Criminal da Superintendência da Polícia Científica, no âmbito da Polícia Civil do Tocantins, realizaram exame pericial de reprodução simulada. Além da vítima fatal, uma mulher de 31 anos, que era passageira, o acidente causou lesões na vítima que conduzia uma motocicleta.

A reprodução simulada do acidente na Capital aconteceu na noite do dia 25 de novembro e contou com a presença dos peritos oficiais Anne Rose Carvalho, Cirino de Sousa Passos e Rafael Tagori, e com auxílio da Delegacia Especializada na Repressão a Crimes de Trânsito, Polícia Militar e Agência de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Palmas.

Após o exame, foi possível concluir como causa do acidente a perda do controle do veículo devido ao esvaziamento repentino do pneu traseiro (estouro), levando a queda da passageira, o que acarretou lesões e traumatismo crânio encefálico na vítima, sem o envolvimento de terceiros no caso.

De acordo com a perita Anne Rose Hermanson Carvalho, o exame possibilitou recriar o ambiente do acidente segundo a versão de testemunha, o que contribuiu para a elucidação da dinâmica dos eventos. Com a reprodução, os peritos puderam realizar novas medidas e averiguar a congruência dos fatos com o relato testemunhal e também com a declaração do condutor.

Segundo a diretora de Perícias Criminais, Georgiana Ferreira Ramos, a reprodução simulada é um exame pericial que tem por objetivo simular os fatos narrados, reproduzir a versão dada pelas partes envolvidas sob a visão da criminalística, a fim de concluir se tais relatos guardam coerência com outros exames periciais realizados anteriormente, ou, ainda, apontar as divergências ou convergências entre as declarações prestadas.