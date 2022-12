O assalto aconteceu na noite de sábado (11) e os criminosos só saíram do local com a carga na madrugada deste domingo (11). Segundo a Polícia Militar (PM), os suspeitos chegaram à fazenda por volta das 21h30, quando pelo menos três famílias que moram no local faziam um churrasco.

Todos os reféns foram trancados dentro de um quarto da casa e os criminosos passaram a carregar um caminhão com os galões de defensivos da propriedade. Segundo as vítimas, pelo barulho o veículo poderia ser um caminhão baú.

Um dos reféns, que foi até Gurupi para registrar a ocorrência do crime, informou que os bandidos levaram aproximadamente R$ 1 milhão e 40 mil em galões de defensivos agrícolas.