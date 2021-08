Share on Twitter

Na noite de domingo, 1º de agosto, a Polícia Militar prendeu em Peixe, um homem por tentativa de feminicídio contra sua companheira, com ele foi apreendido uma faca, partes de uma arma de fogo e três munições calibre 22.

por Régis Caio

A Polícia Militar foi acionada pela equipe do hospital de Peixe, informando que havia recebido uma paciente que estava muito ferida por agressões realizadas pelo seu conjugue. No hospital a mulher falou que seu esposo lhe agrediu com murros, chutes e coronhadas de espingarda até a mesma se quebrar.

Quando o homem pegou uma faca para lhe agredir, a mulher conseguiu escapar e foi levada até o hospital. A PM foi até a residência da vítima e encontrou o autor que estava embriagado e bastante agressivo, sendo necessário o uso progressivo da força para realizar sua prisão.

A mulher sofreu várias escoriações pelo corpo, cortes nos braços e na cabeça. O suspeito, que é cônjugue da vítima, foi detido e apresentado na Central de Flagrantes, sendo autuado em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio e posse ilegal de arma de fogo.