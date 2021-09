Quatro homens suspeitos de integrarem uma associação criminosa responsável pela prática de furtos de camionetes de luxo, com uso de dispositivos eletrônicos e que agem em vários estados e também no Tocantins, foram presos, na noite da última quinta-feira, 2, durante ação realizada por policiais civis da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA).

Durante a ação, que ocorreu por volta das 19 horas na BR 153, nas imediações da cidade de Paraíso do Tocantins, os policiais civis da DERFRVA de Palmas, comandados pelo delegado-chefe da unidade Rossílio Souza Correia, interceptaram e prenderam quatro indivíduos, os quais estavam conduzindo uma Toyota, SW4, ano 2017, que estava com placa clonada e havia sido furtada na cidade de Belém do Pará, no dia 15 de agosto de 2021. Na ocasião, também foi apreendido um veículo Jeep, Renegade que estava atuando como batedor e vinha a frente da camionete.

De acordo com o delegado Rossílio, o grupo atuava nos estados do Tocantins, Pará, Maranhão e Goiás, furtando camionetes de luxo, com o uso de aparelhos eletroeletrônicos, sendo que, tais veículos, depois de subtraídos, eram adulterados e transportados para outras unidades da federação. Posteriormente, eram revendidos a receptadores, por um preço bem abaixo dos normalmente praticados no mercado.

“Com o intuito de enganar a fiscalização policial, havia um segundo veículo que vinha na frente do carro furtado e atuava como uma espécie de “batedor” e tinha a missão de observar se não havia barreiras policiais. Se não houvesse empecilhos, o líder do grupo ligava para o motorista do veículo furtado e o informava que poderia passar tranquilamente”, disse a autoridade policial.

Conforme apontam as investigações da Polícia Civil, os presos são de alta periculosidade e especializados na prática de crimes contra o patrimônio, inclusive a maioria já responde há vários processos crimes. No momento da abordagem policial, o grupo tentou fugir, sendo necessário que policiais efetuassem disparos nos pneus do veículo, o que levou à detenção dos suspeitos.

Conduzidos à Central de Atendimento da Polícia Civil, em Paraíso, os quatros homens foram autuados em flagrante pelos crimes de associação criminosa. Adulteração de sinal identificador de veículo e furto. Logo em seguida, eles foram recolhidos à Casa de Prisão Provisória da cidade, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

Para o delegado Rossílio Correia, trata-se de uma ação exitosa, uma vez que mais um veículo de luxo furtado e clonado foi recuperado e outros quatros suspeitos foram retirados de circulação. “A Polícia Civil do Tocantins mais uma vez cumpriu seu papel institucional de desvendar crimes e recuperar o bem subtraído, bem como identificar e prender os autores. Estamos satisfeitos, uma vez que se trata de uma associação criminosa de alta periculosidade e que pode ter sido responsável por furtar dezenas de camionetes de luxo em vários estados. No entanto, as equipes da DERFRVA, deram a resposta necessária, o que resultou no êxito da operação”, destacou a autoridade policial.

A operação contou com apoio de policiais civis de Belém-PA e policiais Rodoviários Federais de Paraíso do Tocantins.