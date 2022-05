Share on Twitter

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por intermédio da 6ª Delegacia de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (6ª DEAMV), de Paraíso cumpriu nesta terça-feira, 3, mandado de busca e apreensão de um adolescente que praticou atos infracionais na cidade.

DA REDAÇÃO

De acordo com o delegado-chefe da unidade especializada, José Lucas Melo, o adolescente, que hoje tem 17 anos, praticou as condutas em 2021, quando abordou jovens que caminhavam pela via pública e tocou indevidamente seus corpos. “Não satisfeito, o infrator ainda expôs seu órgão genital e fugiu em seguida”, disse a autoridade policial.

Após a investigação, houve o procedimento judicial e a expedição do mandado de busca já que no momento devido ele não foi localizado. Desse modo, nesta terça-feira, os policiais civis da 6ª DEAMV, localizaram o infrator no Setor Jardim Paulista, onde o mesmo foi abordado e encaminhado à Central de Atendimento da PC-TO.

Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o adolescente foi entregue à custódia do Poder Judiciário. Na avaliação do delegado José Lucas, a internação do menor é relevante, pois trata-se de condutas que afrontam a moral e a dignidade sexual de mulheres de Paraíso.

“ A ação das equipes da 6ª DEAMV colocam um ponto final na conduta do adolescente, que não demonstrava nenhum respeito por mulheres e praticou reiteradamente as condutas que ofenderam a dignidade sexual de muitas vítimas em Paraíso”, disse o delegado.