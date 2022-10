da redação

O caso chegou até as autoridades policiais por meio de uma ligação via 190, por volta das 21 horas, que o próprio autor fez, confessando o crime e indicando onde estaria o corpo. De imediato, as equipes da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Palmas) e policiais militares realizaram diligências na tentativa de encontrar o corpo, mas sem êxito. “A partir daí empreendemos esforços na tentativa de encontrar o suspeito. Por volta das 2 horas, o encontramos em uma casa abandonada no Jardim Aureny IV e ele indicou o local exato onde estava o corpo, encontrado às 2h40”, informou o delegado Eduardo Menezes.

Aos policiais, ele confessou que estaria inconformado com o término do relacionamento. “Segundo o próprio autor, por volta das 12 horas de ontem (segunda, 24) ele sequestrou a ex-namorada, pegou ela na porta de casa na 706 Sul e sumiu com a menina. Quando encontramos o corpo, vimos sinais claros de que ele estuprou a moça e isso ele também confessou. Após o estupro ele desferiu golpes de faca até matá-la. Isso tudo dentro do carro dele, aí deixou o corpo no lago”, complementou o delegado.

Conforme a autoridade policial, o homem após ouvido, será conduzido à Casa de Prisão Provisória de Palmas, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário. “Ele está sendo autuado, em flagrante, pelos crimes de feminicídio, estupro e ocultação de cadáver”, concluiu.

No momento, o corpo da vítima passa por exame necroscópico, no Instituto Médico Legal de Palmas, para em seguida ser liberado aos familiares.