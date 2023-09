A PM afirmou que a equipe decidiu adentrar no imóvel fazendo uso do escudo balístico. Nesse momento, os suspeitos começaram a atirar e os militares revidaram. Quando os tiros pararam havia dois homens baleados no chão.

O Samu ainda foi chamado e tentou reanimar os baleados por cerca de 10 minutos, mas eles não resistiram. No local, conforme a PM, foram apreendidos um revólver e uma pistola que foram levadas para a delegacia junto com o suspeito preso. Os militares envolvidos também prestaram depoimento.