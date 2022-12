Share on Twitter

da redação

Tiago é filho de Manoel com outra mulher: Railda Alves da Silva, que também teria, segundo o Ministério Público, sido vítima de feminicídio. O crime ocorreu em 2008, mas Manoel acabou sendo absolvido.

A denúncia do MPTO é assinada pelo promotor de Justiça Rafael Alamy, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Gurupi.

O promotor requer ainda, à Justiça, que a pena dos acusados seja aumentada por utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ambos devem responder também pelo crime de ocultação de cadáver.

O corpo de Rosilene segue desaparecido, mas segundo o MP, não há dúvidas da autoria dos crimes.

O MPTO também requer a condenação de Manoel por fraude processual, já que, depois do crime, e de posse do celular da vítima, ele tentou “se passar por ela” para enganar seus familiares e fazer com que acreditassem que Rosilene estivesse viva.