Da redação

Ao tomar conhecimento do fato, a delegada titular da 84ª DP, Thuanny Rubia Ferreira da Silva, deslocou equipes policiais, acompanhadas do Instituto de Criminalística e Núcleo Regional de Medicina Legal de Gurupi, para o interior da Ilha do Bananal, onde em um retiro às margens do Rio 24, à 115 km da sede do município de Formoso, recolheram uma ossada humana, inicialmente identificadas como fêmur e parte da bacia.

Após os exames periciais locais, a ossada será encaminhada ao Núcleo de Medicina Legal de Palmas, onde será realizado exame antropológico e DNA para identificar o indivíduo.