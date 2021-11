Assassinatos com atuação dentro e fora de presídios, roubos e tráfico de drogas. São essas as principais ações de grupos criminosos que agem no Tocantins e se rivalizam pelo poder dominante de territórios.

por Régis Caio

Era dia 26 de fevereiro de 2021 quando policiais civis da Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Tocantins fizeram campana em Gurupi, sul do estado, para apreender um carregamento de drogas que seria distribuído em Palmas e demais cidades da região. O alvo foi localizado conduzindo um carro na entrada do município gurupiense, ao ser abordado, os investigadores encontraram no interior do veículo mais de 100 quilos de maconha.

Conforme a polícia, a apreensão deste carregamento oriundo do cartel goiano (origem da droga) causaram prejuízos da ordem de mais de R$ 200 mil ao crime organizado. A apreensão decorreu de investigações realizadas pelo trabalho conjunto da Denarc e do Gaeco, que vêm atuando de maneira intensa na repressão ao tráfico de drogas no estado. Os desdobramentos desta investigação levaram os policiais a encontrar mais entorpecentes no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional. “Ficou caracterizado que uma facção de atuação nacional que tem ramificações no Tocantins vem atuando nesta modalidade para controlar o poder e se fortalecer para anular uma facção rival que também age no estado”, informou a Denarc na época ao Portal Atitude.

Operações de combate as facções

Somente este ano várias operações das Forças de Segurança em conjunto com o Ministério Público ocorreram para desmontar os núcleos dessas organizações criminosas que estão agindo no Tocantins e que tem gerado desafios ao estado para combater estes grupos. “O tráfico de drogas fomenta os demais crimes como roubo e homicídio. Aqui no Tocantins, duas facções de abrangência nacional disputam o controle pelo poder, ocasionando com que integrantes planejam mortes de rivais, façam roubos para financiar o seu grupo e mantenham o objetivo de se perpetuarem e invadirem territórios inimigos. Temos investigado e já realizamos em 2021 várias operações para acabar com essas modalidades aqui no Tocantins e promover segurança para a sociedade”, disse o Delegado Regional de Gurupi, Joaldelson Albuquerque.

Em setembro deste ano foi realizada uma operação nos estados do Tocantins, Pará e São Paulo para prender membros de uma facção envolvidos em vários crimes e que estavam atuando dentro e fora de presídios. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, os suspeitos foram flagrados em interceptações telefônicas planejando a execução de rivais, negociando armas e além do tráfico e dos assassinatos, o grupo também é suspeito de cometer assaltos à mão armada e roubar veículos para arrecadar fundos para a facção. “Os veículos furtados eram usados em rifas e a Justiça do Tocantins bloqueou 3 milhões de reais em contas ligadas a essa facção criminosa”, ressaltou a SSP. Assassinatos