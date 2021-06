A Polícia Militar (PM) realizou nos dias 24, 25 e 26 de junho, na área do 4º Batalhão, a operação “Marco Brasil”. A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil e com o apoio de policiais militares do Grupo de Operações com Cães (GOC) de Palmas, a Força Tática e Força Tática Cães do 4º BPM, além dos policiais militares do serviço operacional da Unidade. O objetivo da operação foi desarticular núcleos suspeitos de comercializar entorpecentes.

Durante a operação foram realizadas intervenções policiais em pontos estratégicos, a exemplo a rodoviária de Gurupi, onde foram fiscalizados mais de 20 veículos de transporte de passageiro (ônibus), e também foram realizados bloqueios policiais em rodovias estaduais, com abordagens a pessoas e em veículos em atitude suspeitas.

Nesse período foram apreendidos, 22 quilos e 760 gramas de substância análoga à maconha, 10 quilos e 535 gramas de substância análoga ao crack, um quilo e 14 gramas de cocaína e mais 452 gramas de pasta base de substância análoga à cocaína, três pessoas foram presas, 57 pessoas foram abordadas e 49 veículos vistoriados.

O comandante do 4º BPM, tenente-coronel Weslley Dias Costa, afirmou que o Batalhão tem o compromisso com a sociedade e que não será medido esforço no combate ao crime organizado, com fim de levar a paz e a tranquilidade à sociedade.