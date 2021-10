Share on Twitter

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por intermédio da 49ª Delegacia de Pedro Afonso prendeu, na tarde desta sexta-feira, 1º, um homem, de 25 anos, e uma mulher, de 23 anos, que são suspeitos de praticar o crime de tráfico de drogas. A ação faz parte da operação “Recomeço”, que foi deflagrada por policiais civis da 49ª DP, sob a coordenação do delegado-chefe da unidade Wlademir Motta Costa de Oliveira e tinha por objetivo combater o tráfico de drogas na cidade de Pedro Afonso.

Segundo a autoridade policial, o casal foi preso, mediante cumprimento a mandados de prisão temporária e também de busca e apreensão, expedidos pelo juiz da Comarca de Pedro Afonso. Durante as buscas realizadas no interior do imóvel ocupado pelos suspeitos, os policiais encontraram papelotes para embalar drogas, além de dois potes contendo um pó branco, os quais serão submetidos a perícia oficial para análise, pois há indícios de que possa se tratar de substâncias entorpecentes.

No decorrer das buscas, também foram apreendidos dois aparelhos celulares, que serão analisados posteriormente após permissão judicial. O casal foi conduzido até a Central de Atendimento da Polícia Civil, em Pedro Afonso e após as providências legais cabíveis, o homem foi recolhido à Unidade Penal de Guaraí e a mulher foi encaminhada para a Unidade Penal Feminina de Miracema. Ambos permanecerão à disposição do Poder Judiciário.