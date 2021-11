Na manhã desta sexta-feira (26), a Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), com apoio do Grupo de Operações com Cães (GOC) da Polícia Militar do Tocantins, realizaram buscas, prisões e apreensões em Pedro Afonso distante 178,7 km da capital. As ações fazem parte de mais uma etapa da Operação Hórus, organizada pelo Ministério da Justiça.

da redação

Foram encontradas e apreendidas duas armas longas de fabricação caseira, tipo espingarda. Os cães do GOC localizaram 1,5 kg de maconha e 600 gramas de cocaína, balanças de precisão, além de quantia em dinheiro em espécie e insumos para embalar a droga.

Foram realizados três flagrantes por tráfico de substâncias entorpecentes, outro de posse de arma de fogo, dois Termos Circunstanciados por uso e porte de drogas.

“Grande parte da operação foi realizada pela 1ª Divisão de Narcóticos da Polícia Civil do Tocantins (Denarc-TO) que esteve na região e fez os levantamentos dos alvos, como localização dos pontos de boca de fumo e tráfico de drogas. Essa operação representa bastante para a comunidade, uma vez que, o tráfico de drogas estava incomodando bastante a sociedade”, explicou o delegado de Pedro Afonso, Bernardo Rocha .

Investigações

O levantamento de informações e as investigações preliminares duraram cerca de 40 dias e foram realizadas pela 1ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC – Palmas) em conjunto com as 49ª e 50ª Delegacias de Polícia de Pedro Afonso. As investigações partiram de inúmeras denúncias dos moradores e que o tráfico vinha perturbando a tranquilidade da cidade.

Após o levantamento de informações, os alvos foram identificados e os delegados representaram junto ao Poder Judiciário, que deferiu os pedidos de buscas. Cerca de 60 policiais foram mobilizados para a cidade. Um dos endereços está situado em Bom Jesus do Tocantins, nos arredores de Pedro Afonso.

De acordo com o delegado Nivaldo Antunes Siqueira, lotado na delegacia do município, “a operação é uma demonstração da capacidade de logística e captação de informações da Polícia Civil”, ressaltou.