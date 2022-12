da redação

Ao todo foram realizadas três prisões em flagrante e cumpridos um mandado de prisão e cinco mandados de busca e apreensão.

“Esses homicídios que aterrorizaram os moradores da cidade são uma prática comum entre facções que brigam por território. Com as prisões de hoje, conseguimos devolver aos moradores a sensação de segurança e tiramos de circulação esses criminosos que agora vão responder pelos seus crimes”, informa a delegada Thuanny Rúbia Ferreira da Silva.

Os presos estão sendo ouvidos na delegacia e após a adoção dos procedimentos legais cabíveis, serão encaminhados para unidade prisional, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

Arma apreendida

Além dos alvos da operação, as equipes realizaram a apreensão de um revólver calibre 38, com numeração suprimida, em uma outra residência de uma pessoa não faccionada. “Esse caso específico não tem ligação com os homicídios e nem com briga de facções. Recebemos uma denúncia de uma pessoa que estaria sendo ameaçada por outra, e na data de hoje realizamos a apreensão da arma que estaria sendo usada para tal ato criminoso”, ressalta a delegada que também investiga o caso.