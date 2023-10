Operação prende homem suspeito de ter espancado vítima com capacete durante roubo

da redação

Na noite desta terça-feira, 10, a Polícia Civil do Tocantins, por meio da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR), em Araguaína, deflagrou a operação Siena e efetuou a prisão de um indivíduo de 32 anos, o qual é apontado como sendo o principal suspeito de espancar violentamente uma mulher durante a prática de um crime de roubo, no último dia 5 do corrente mês.

Comandada pelo delegado-chefe da DRR, Felipe Crivelaro, a ação foi realizada em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Criminal de Araguaína após a identificação do autor através de um minucioso trabalhoso investigativo.

O crime

De acordo com a autoridade policial, o crime ocorreu no último dia 5, às 6h30, no setor Urbanístico da cidade, data do aniversário do Tocantins, quando a mulher estava indo a pé em direção ao seu trabalho. Tão logo foi informada sobre os fatos, as equipes da DRR, de prontidão em regime de sobreaviso, iniciaram as investigações e, de imediato, apuraram que um indivíduo praticou, supostamente, uma tentativa de latrocínio, espancando a vítima até deixá-la em coma e evadindo-se do local com seus pertences.

“As agressões contra a vítima foram feitas com ‘capacetadas’ na cabeça, sendo tão graves que, segundo informações preliminares, a vítima teve sérias fraturas cranianas, chegando a perder massa encefálica”, disse a autoridade policial.

Os investigadores da Delegacia de Repressão a Roubos descobriram que um veículo Fiat, modelo Siena teria dado apoio ao autor na sua fuga. “Com o aprofundamento das investigações, foi possível constatar que o executor do crime teria, supostamente, induzido o motorista do carro a erro, acreditando este que estava apenas o socorrendo, quando, na verdade, estava lhe auxiliando na evasão do local do crime”, pontuou o delegado.

As apurações transcorreram durante cinco dias ininterruptos, e hoje, com base nas investigações e na coleta de fortes indícios de autoria e materialidade, o delegado Felipe Crivelaro representou, junto ao Poder Judiciário, pela prisão preventiva do suspeito no plantão judiciário, sendo, também, a data de seu cumprimento, quando o homem foi localizado e capturado.

Segundo o delegado-chefe da DRR, Fellipe Crivelaro, a Polícia Civil lamenta muito o ocorrido e se solidariza com a família da vítima e, com esta resposta, reitera seu compromisso com a segurança da comunidade araguainense.

“Desde que tomamos conhecimento do caso, mobilizamos todo o efetivo da DRR para que as investigações pudessem ser realizadas com extrema rapidez e eficiência, e assim pudéssemos elucidar esse caso bárbaro que chocou a população de Araguaína pela forma covarde e extremamente violenta como foi praticado. Desse modo, a Polícia Civil do Tocantins não mediu esforços para identificar e prender esse agressor para que ele responda na justiça pelos atos praticados”, pontuou o delegado.