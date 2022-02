Share on Twitter

Nesta terça-feira, 22, a 66ª Delegacia de Polícia Civil de Miranorte, com o apoio do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE-Palmas), cumpriu três mandados de prisão, durante a operação outras três pessoas foram detidas por posse de drogas. Durante a ação policial, traficantes descartaram entorpecentes no pátio de um órgão público na tentativa de evitar o flagrante.

da redação

Segundo o delegado titular da 66ª DPC, Pedro Henrique Bernardes, que coordenou a ação, um dos mandados de prisão levou a três homens acusados de furtos e roubos e outros três suspeitos foram detidos em flagrante por posse ilegal de drogas. “Executamos ordem judicial para um acusado de 33 anos, considerado um dos mais procurados assaltantes em Miranorte. “Também efetuamos a prisão de um outro indiciado, 62 anos, que estava há 25 anos foragido pelo furto de 30 cabeças de gado no Estado do Mato Grosso, ocorrido no ano de 1998”, relata a autoridade policial.

Em decorrência da operação e abordagens no município, os suspeitos descartaram drogas no pátio do órgão público instalado em Miranorte. “Agentes da PCTO estão em diligências em busca de imagens de câmeras, a fim de identificar autores que lançaram os entorpecentes no local”, afirma.

Dos três mandados de prisão, o acusado de furto de gado será transferido para o Estado do Mato Grosso. Os outros dois presos seguem detidos na Cadeia Pública de Miracema, à disposição do Poder Judiciário do Tocantins. Os demais detidos por posse ilegal de drogas foram ouvidos e liberados.