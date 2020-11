Operação prende grupo criminoso que agia na região sudeste do Tocantins

No início da manhã desta quarta-feira, 25, a Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 103ª Delegacia de Taguatinga, com apoio do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE), deflagrou a operação “Mãos Amigas” que cumpriu mandados nas cidades de Ponte Alta do Bom Jesus e Taguatinga contra suspeitos de crimes diversos na região.

da redação

Coordenada pelo delegado-chefe da 103ª DP de Taguatinga, Eduardo Ferreira Nunes, a ação reuniu dezenas de policiais das referidas forças e teve início às 5h da manhã, quando foi realizada uma reunião de preparação, na sede da DP, onde foram ajustados os últimos detalhes da ação. Segundo o delegado Eduardo Nunes, as investigações da operação Mãos Amigas têm sido realizadas ao longo das últimas semanas quando os policiais civis da 103ª DP mapearam e identificaram pessoas que estariam envolvidos no cometimento em uma série de delitos nas duas cidades.

“Nossas investigações revelaram que algumas pessoas de outras localidades vieram para Taguatinga onde se associaram a indivíduos da cidade e também de Ponte Alta e passaram a cometer uma série de delitos nos dois municípios”, disse a autoridade policial. Desse modo, com base nas investigações, os policiais civis identificaram os imóveis que estariam servindo como ponto de apoio aos criminosos, sendo que a autoridade policial representou, junto ao Poder Judiciário, por mandados de busca e apreensão em vários endereços onde os suspeitos residem e, supostamente orquestravam seus crimes.

De posse das ordens judiciais, os policiais foram até as residências localizadas na cidade de Taguatinga e também Ponte Alta do Bom Jesus, sendo que após buscas realizadas em um dos imóveis, foram encontradas porções de drogas, além um revólver de fabricação artesanal de calibre 22, que estavam em poder de um indivíduo de 18 anos, o qual foi preso e atuado pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, além de corrupção de menores, uma vez que um adolescente de 16 anos estava morando na casa e também foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Em seguida, os agentes se dirigiram até outra residência, onde efetuaram a prisão de um homem de 27 anos de idade, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, bem como posse legal de arma de fogo, uma vez que no local, os policiais civis apreenderam drogas, insumos para embalar entorpecentes, além de um revólver de fabricação artesanal, calibre 22, e munições do mesmo calibre. Na mesma residência, os policiais civis também prenderam uma mulher de 38 anos de idade, companheira do suspeito que foi presa e autuada por posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

Em continuidade as buscas, os policiais civis também efetuaram a prisão em flagrante de um homem, de 2º anos de idade, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. No entanto, ele recolheu aos cofres públicos a quantia arbitrada como fiança pela autoridade policial e, assim, obteve o direito de responder ao processo em liberdade. Após a realização das providências legais cabíveis, os presos foram recolhidos á Cadeia Pública de Taguatinga, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

Vídeos e Fotos: Dennys Tavares