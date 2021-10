Cerca de 20 homens suspeitos pela prática de roubos circunstanciados, sete deles presos e várias motocicletas que haviam sido roubadas foram recuperadas pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO). Esse foi o saldo da operação Drive Thru, que foi deflagrada pela Delegacia de Repressão a Roubos (DRR), de Araguaína e ao longo de um ano teve por objetivo apurar uma série de roubos à mão armada praticados contra motoboys em setores diversos de Araguaína.

da redação

Coordenada pelo delegado-chefe da DRR, Felipe Crivellaro, a operação Drive Thru foi iniciada ainda no ano de 2020, quando as equipes da unidade especializada montaram uma força-tarefa no sentido de apurar os diversos crimes que estavam sendo praticados contra entregadores de aplicativo, sobretudo, no período da pandemia da Covid-19.

“No decorrer das investigações, percebemos que, especialmente no período pandêmico, houve um considerável aumento no número de roubos à mão armada e com uso de extrema violência contra motoboys de Araguaína, uma vez que a demanda pelo serviço de entregas teve uma alta muito grande em virtude da pandemia do novo-coronavírus”, explica a autoridade policial.

Desse modo, com o aprofundamento das investigações, os policiais da DRR identificaram vários homens suspeitos de atacar os entregadores. Assim, o delegado representou junto ao Poder Judiciário pelas prisões de 10 dos indivíduos. “Por meio das investigações de campo, e também com auxílio de imagens que mostravam os ataques, foi possível identificar os suspeitos, e, desse modo, efetuamos as prisões de sete suspeitos, mediante cumprimento a mandados de prisão preventiva”, disse o delegado.

Ao longo das muitas etapas da operação Drive Thru, além das prisões efetuadas, os policiais civis também recuperaram várias motocicletas que haviam sido subtraídas dos entregadores. Os sete homens presos encontram-se na Unidade Penal de Araguaína, à disposição do Poder Judiciário. Três deles são considerados foragidos da Justiça. Os outros dez suspeitos também foram indiciados e responderão pelo crime de roubo circunstanciado com emprego de arma de fogo.

De acordo com o delegado Felipe Crivellaro, a operação Drive Thru foi considerada bastante exitosa, uma vez que dezenas de suspeitos de praticar os roubos foram identificados, sendo que muitos deles estão presos.

“Com o encerramento das investigações, a Polícia Civil do Tocantins dá uma resposta satisfatória à toda a sociedade araguainense, uma vez que a incidência dos crimes praticados contra os entregadores havia alcançado um patamar elevado e, assim, pudemos identificar, indiciar e prender esses autores, que tanto prejudicaram os motoboys que são profissionais essenciais e que ajudam a contribuir para o bem-estar de toda a população”, ressaltou a autoridade policial.