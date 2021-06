Share on Twitter

Em continuidade às ações do “junho branco”, mês dedicado a conscientização e prevenção ao uso de drogas, a Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 1ª Divisão Especializada no Combate a Narcóticos (DENARC), de Palmas, deflagrou, na tarde desta quinta-feira, 3, a operação “Narcos”, a qual resultou na apreensão de 15 quilos de drogas, sendo 10 kg de maconha, três quilos de crack e dois quilos de cocaína, que estão avaliados em mais de R$ 130 mil reais.

da redação

Na mesma ação, que foi comandada pelo delegado Amaury Santos Marinho Júnior, os policiais civis da unidade antidrogas também efetuaram a prisão, em flagrante, de um homem de 23 anos, que era o responsável por armazenar a droga, em uma residência, localizada no Setor Irmã Dulce, na região sul da Capital.

Segundo a autoridade policial, há algumas semanas, as equipes da 1ª Denarc monitoravam um homem que é suspeito de integrar uma organização criminosa e que estaria realizando várias entregas de entorpecentes em diferentes regiões da Capital. Desse modo, na tarde de hoje, os agentes estavam novamente efetuando monitoramento nas imediações da residência, ocupada pelo suspeito, e que estaria sendo utilizada como depósito de drogas.

Em determinado momento, o investigado foi avistado e abordado pelos policiais, que encontraram porções de crack, em poder do mesmo. Na sequência, as equipes da unidade antidrogas adentraram no imóvel, onde após a realização de buscas, localizaram um depósito subterrâneo, que se assemelhava a uma espécie de bunker.

Dentro do depósito, os agentes encontraram e apreenderam 10 tabletes de maconha, dois tabletes de cocaína e três barras de crack. Além disso, também foram apreendidos balanças de precisão, facas para fracionar a droga, anotações contábeis sobre a movimentação do tráfico, bem como comprovantes bancários de transferências de valores.

Diante dos fatos, o preso e também o entorpecente foram levados para a sede da 1ª Denarc, onde o indivíduo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o investigado foi recolhido à Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Vale destacar que, somente nas últimas 24 horas, as equipes da 1ª DENARC, de Palmas, já efetuaram a apreensão de 24kg de drogas e prenderam 4 traficantes, que atuavam na Capital.