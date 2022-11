por Redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 8ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado – DEIC de Gurupi, deflagrou no início da manhã desta quarta-feira, 9, a Operação Hígia que cumpriu mandados de prisão temporária, busca e autuações em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo nas cidades de Peixe e Gurupi.

Ao todo,14 pessoas foram presas, sendo 11 na cidade de Peixe e três em Gurupi. Durante as buscas os policiais encontraram porções de maconha, crack, dinheiro, plástico filme e aparelhos de telefones celulares.

Os presos foram encaminhados para a Casa de Prisão Provisória de Gurupi onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

Operação Hígia

A investigação policial, que foi batizada de Hígia em homenagem à deusa da mitologia grega responsável pela limpeza e saúde, teve início em janeiro de 2022 quando 8ª DEIC, comandada pelo delegado de Polícia Rafael Falcão, passou a investigar o tráfico de drogas nas duas cidades.

A ação desta quarta-feira contou com mais de 60 policiais e efetivo da 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Gurupi, do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE), da 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado – DEIC Palmas, do Centro Integrado de Operações Aéreas – Tocantins (Ciopaer) e da Força Tática Cães do 4º Batalhão da Polícia Militar do Tocantins.