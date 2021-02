Nesta sexta-feira, 12, a Polícia Militar do Tocantins inicia a Operação “Garantia da Ordem Pública”, que ocorrerá no período de 12 a 17 de fevereiro de 2021, em toda área do 4º Batalhão, sediado em Gurupi, e que abrange mais 16 municípios da região.

por Redação

A finalidade da Operação é promover o policiamento ostensivo, de caráter preventivo e/ou repressivo, nos trechos rodoviários e urbanos existentes na área circunscricional do 4º BPM, com o intuito de coibir/inibir a prática de ações delituosas na área circunscricional do Batalhão, transmitindo à população ordeira um aumento da sensação de segurança.

A Operação consistirá no policiamento ostensivo nos trechos rodoviários e urbanos localizados na área circunscricional do Batalhão, com a finalidade de coibir/inibir a prática de ações delituosas, garantindo assim a manutenção da ordem pública e a paz social nos municípios que integram a área circunscricional da Unidade, por ocasião do final de semana que antecede ao feriado de Carnaval.

Para a Operação será empregado o efetivo operacional existente no 4º BPM, acrescido do efetivo do estágio operacional supervisionado do Curso de Operador do PMTO “Mobile”, sendo coordenados pelo Comandante da Unidade, Tenente-Coronel Jaime Porfírio de Souza.