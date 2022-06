Share on Twitter

Na manhã de hoje (01), a Policia Civil do Tocantins, sob a coordenação dos Delegados Rossilio Correia e Anderson Casé, através da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Veículos Automotores, em operação conjunta com a divisão de inteligência do 1º Batalhão da Policia Miliar de Palmas deflagrou parte de uma operação denominada “Reprise”, a qual tem por objetivo de tirar de circulação um quadrilha altamente especializada em adulterações e vendas de motos roubadas como se fossem motos de leilão, em situação regular.

Por Régis Caio

Nessa primeira fase da operação foi cumprido mandados de buscas domiciliares na cidade de Porto Nacional e Palmas, sendo que o mentor intelectual do grupo, identificado pelo nome de J.S.O, o qual já tem várias passagens por clonagens e receptações de veículos, foi preso há alguns dias atrás e encontra-se recolhido na casa de Prisão Provisória de Palmas. Dois dos investigados onde foram cumpridos buscas domiciliares são M.J.B.M e H.G.S

“Acreditamos que esse tipo de crimes aumentou os dados estatísticos em roubos e furtos de motos na capital em mais de 500%. Muitas pessoas adquiriram essas motos roubadas e acreditavam que eram motos realmente

oriundas de leilão”, disse a PC.

O nome da operação “Reprise”, o qual significa “repetição” foi colocado em alusão ao investigado J. S, o qual já foi preso por mais de 10 vezes pela policial civil e indiciado e processado por mais de 20 vezes por receptação e clonagens de veículos e mesmo assim continuava solto nas ruas cometendo crimes.