Operação cumpre mandados em Gurupi, Peixe e Palmas contra pessoas suspeitas de apoiar ataque a Confresa-MT

da redação

Em apoio à Polícia Civil do Estado do Mato Grosso (PC-MT) nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 6, dezenas de policiais civis do Estado do Tocantins, coordenados pela Diretoria de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), saíram às ruas de Palmas e também de municípios do interior do Estado, e deram cumprimento a nove mandados de busca e apreensão em endereços de indivíduos investigados por integrarem uma organização criminosa que é responsável por planejar e executar ataques à instituições financeiras, em todo o território nacional.

De acordo com o diretor da DRACCO e coordenador da operação no Tocantins, delegado Afonso José Azevedo de Lyra Filho, em Palmas, as equipes da Diretoria Especializada tiveram o apoio da 1ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (1ºª DEIC), da 1ª Divisão de Repressão a Narcóticos (1ª DENARC) e do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE), deram cumprimento a seis mandados de busca e apreensão em residências onde supostamente residem indivíduos suspeitos de integrar a organização criminosa.

Ações no Sul do Estado

Ainda conforme explica o delegado, em Gurupi, os policiais civis da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (8ª DEIC) local, com apoio da 6ª DEIC de Paraíso e também da 7ª DEIC de Porto Nacional, deram cumprimento a dois mandados de buscas em Gurupi e um em Peixe.

Durante as ações, tanto em Palmas, quanto em Gurupi e Peixe, os policiais civis do Tocantins apreenderam diversos objetos que subsidiarão as investigações que são capitaneadas pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Operação Pentágono

Segundo o delegado Afonso Lyra, as ações deflagradas hoje no Tocantins visam apoiar a Polícia Civil do Mato Grosso, a qual por sua vez, busca avançar as investigações em torno da organização criminosa e dos supostos integrantes que residem no Estado do Tocantins e que são suspeitos de auxiliar no planejamento e execução do ataque a uma transportadora de valores, na cidade de Confresa, no Mato Grosso, fato ocorrido no dia nove de abril do corrente ano.

“A Polícia Civil do Tocantins busca, por meio das ações realizadas em solo tocantinense, nesta sexta-feira, contribuir com elementos probatórios que possam ser utilizados pela PC, do Mato Grosso, nas investigações que estão em andamento naquele Estado, uma vez, que após o ataque à transportadora de valores de Confresa, o grupo criminoso fugiu para o Tocantins, pela região oeste do estado, em uma rota já planejada. Desse modo, as investigações evidenciam que integrantes dessa quadrilha são do Tocantins e, no caso das buscas de hoje, podem ter prestado apoio logístico e preparatório para a execução da tentativa de roubo em abril deste ano”, disse a autoridade policial.

Na mesma linha, o delegado-chefe da 1ª DEIC, de Palmas, Evaldo de Oliveira Gomes, ressalta que as investigações e ações policiais, além do Tocantins, também ocorrem em outros Estados da federação, no intuito de identificar todos os membros da organização criminosa que também tem ramificações no Tocantins.

“Esse apoio da PC-TO a Polícia Civil do Mato Grosso é de fundamental importância e faz parte de um esforço conjunto que objetiva revelar como e em que circunstâncias esse ataque à transportadora de valores de Confresa foi arquitetado, uma vez que os indícios apurados até o momento levam a crer que indivíduos do Tocantins participaram ativamente da elaboração, logística e deflagração da empreitada criminosa”, frisou o delegado Evaldo.