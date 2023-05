da redação

Comandada pela delegada titular da 84ª Delegacia de Formoso, Thuanny Rubia Ferreira da Silva, a ação foi realizada por policiais civis daquela unidade policial, com apoio de policiais civis da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (8ª DEIC), e demais delegacias que integram a 7ª Regional de Polícia Civil de Gurupi.

A operação teve por objetivo dar cumprimento a mandados de busca e apreensão em residências de pessoas supostamente envolvidas com a criminalidade em Formoso e que já estava sendo investigadas pela PC-TO.

Durante as buscas efetuadas, os policiais civis, com apoio do Grupamento de Cães da Polícia Militar do 4º Batalhão da PM, de Gurupi, encontraram uma barra grande de maconha, bem como balança de precisão, porções de crack, além de outros petrechos comuns ao tráfico de drogas.

Diante dos fatos, duas pessoas, com idades de 30 e 25 anos foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Na ocasião, a Polícia Civil também confeccionou três Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), por porte de drogas para o consumo de pessoas de 19, 22 e 34 anos. Eles foram conduzidos para a sede da 84ª DP de Formoso e após a realização dos procedimentos legais cabíveis, os dois autuados em flagrante por tráfico recolhidos à Unidade Penal Regional de Gurupi, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

Para a delegada Thuanny Rubia, a ação realizada hoje tem muita importância, uma vez que duas pessoas que estavam traficando substâncias entorpecentes foram retiradas de circulação. “O combate ao tráfico de drogas e a criminalidade em geral traz mais segurança e tranquilidade a toda a população e, desta forma, a ação desencadeada na manhã desta sexta-feira, objetivou não somente dar cumprimento às ordens judiciais de busca, mas também desarticular qualquer tentativa de se instalar o tráfico de drogas em Formoso, visto que o tráfico é porta de entrada para a prática de outros delitos, como furtos, roubos e até mesmo homicídio”, pontuou a autoridade policial.

A delegada também agradeceu o empenho e a dedicação de todos os policiais civis envolvidos na operação, que também teve apoio do delegado Rafael Falcão que coordenou as equipes da 8ª DEIC e demais unidades operacionais da PC- TO de Gurupi, sob a coordenação do delgado-regional Joadelson Rodrigues Albuquerque, bem como o importante auxílio dos policiais militares do Grupamento com Cães da PM-TO.

Edição: Vania Machado