Em desdobramento da Operação Hórus, do Ministério da Justiça, a Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) deflagrou a Operação Parabellum em Gurupi, Figueirópolis e Palmeirópolis, na manhã desta sexta-feira, 10. A ação, coordenada pela 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) de Gurupi em conjunto a 96ª DPC de Palmeirópolis e 8ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (8ª Deic), cumpriu nove mandados de buscas e apreensões, resultando ainda na prisão de oito pessoas, sendo uma mulher presa em flagrante. A Operação Parabellum contou com o apoio do Grupo de Operações Táticas Especiais (Gote).

da redação

De acordo com o delegado regional da 7ª DRPC-TO, Joadelson Rodrigues Albuquerque, a Operação é resultado de uma investigação de quatro meses em combate ao tráfico de drogas nas três cidades do Estado. O delegado informou que dentre as apreensões estão uma quantia significativa em dinheiro, mais de 15 celulares produtos de crime, balança de precisão, além da apreensão dos entorpecentes como maconha, cocaína e craque.

Após as investigações, uma tabacaria localizada em Palmeirópolis foi interditada por determinação judicial após a PC-TO apurar que o local era usado como ponto de venda de drogas e para prostituição infantil. Em abril de 2022, a Polícia Civil já havia efetuado a prisão em flagrante de dois homens suspeitos de serem os responsáveis pelo estabelecimento. À época, eles foram flagrados em posse de entorpecentes e dos veículos usados para distribuição da droga na cidade.

“A ação de hoje tirou de circulação diversos produtos de crimes, além de prender suspeitos de alta periculosidade. A Operação traz mais segurança para a população desses municípios, principalmente de Palmeirópolis, visto que a tabacaria era um problema gravíssimo envolvendo prostituição infantil naquela cidade. A Polícia Civil seguirá investigando no intuito de coibir essas práticas ilícitas”, destacou Joadelson.

Após os procedimentos legais cabíveis, os suspeitos foram recolhidos à Casa de Prisão Provisória de Gurupi e à Cadeia Pública de Palmeirópolis, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.