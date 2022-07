Share on Twitter

Por Redação

Segundo a PRF, na tarde deste domingo (3), por volta das 16h, no km 638,5 da BR-153, em Dueré /TO, ocorreu um acidente do tipo incêndio envolvendo um ônibus de passageiros modelo MBENZ/MPOLO PARADISO LD.

A PRF informou que o incêndio foi iniciado após uma falha mecânica do veículo.

O condutor e os 52 passageiros saíram ilesos.