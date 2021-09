Iniciando a implantação da segunda etapa do Programa Olho Vivo de Videomonitoramento Municipal, em parceria com a Prefeitura de Gurupi, foram adquiridas 85 câmeras que serão instaladas em pontos estratégicos para auxiliar no combate a criminalidade.

Da redação

Atualmente a Polícia Militar monitora 15 pontos estratégicos em Gurupi. Com a aquisição de 15 Câmeras Speed Dome e 70 câmeras fixas, serão mais 50 novos pontos de monitoramento, colaborando para a melhoria do atendimento policial.

O videomonitoramento é realizado por policiais, no Centro de Operações Policiais Militares, que de posse das informações contidas nas imagens direcionam o atendimento policial para abordagens pontuais e preventivas. E quando o crime já foi cometido, levanta características de infratores, que facilita a identificação e localização de autores de ilícitos.

As câmeras são equipamentos de alta tecnologia que permitem giros de 360 graus e aproximam a imagem em até 30 vezes, sem perda de qualidade, facilitando a identificação de rostos ou placas de automóveis.

Além da implantação dessas novas câmeras, a Polícia Militar tem um projeto para conectar câmeras particulares de residências e do comércio local à central de videomonitoramento da Polícia Militar, ampliando assim o alcance do monitoramento.

O Programa Olho Vivo também conta com a parceria da empresa Conectlan que sede a internet gratuitamente para o intercâmbio das imagens, o que é fundamental para que o videomonitoramento funcione.

O comandante do 4º BPM, Tenente Coronel Weslley Dias Costa, ressalta que as câmeras de videomonitoramento são ferramentas muito importantes para auxiliar no serviço policial. Contudo, o fundamental é o trabalho do policial militar que está em patrulhamento para combater a criminalidade.