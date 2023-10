Oficial de justiça agride mulher, bacharel em direito, dentro de Boliche em Gurupi

Por Wesley Silas

Imagens de câmeras do circuito interno de segurança de um boliche de Gurupi mostra o momento em que o oficial de justiça Elias Roberto Lourenço Júnior, conhecido como Júnior Secão, que estava sem camisa, agride a bacharel que é irmã do vereador Rodrigo Maciel. Na Delegacia de Polícia a vítima disse que a agressão aconteceu por volta das 00h30min. deste domingo.

A vítima, C.M. Maciel, esteve na 12ª Central de Flagrante de Gurupi para registra o Boletim de Ocorrência e em seguida seguiu para o IML para realizar exame pericial de lesão corporal.

Na delegacia a vítima C. M. Maciel relatou que estava na Black House Bolice, situada na Avenida Pará em Gurupi, local onde ela encontrou a namorada do oficial de justiça Elias Roberto Lourenço Júnior, conhecido como Júnior Secão. Ao escrivão de polícia, ela relatou que cumprimentou Júnior Secão, Jaqueline, Luciana e o esposo dela e, ao se virar Júnior Secão deu um tapa na cabeça dela, que reclamou da conduta do agressor, alegando que não gostou da atitude dele e em seguida ele deferiu um soco no rosto da vítima que caiu no chão. Com o impacto a vítima teve a boca cortada e hematoma (em acúmulo de sangue) no olho.

Por telefone, Júnior Secão disse que ele levou dois “tapas na cara” e por isso reagiu. “Ela deu um tapa e saiu de perto de mim. Eu fiquei parado e ela voltou para bater de novo. Queria que questionasse ela sobre os motivos que ela fez aquilo. Para ver é só assistir o vídeo para ver que ela voltou para bater mais uma vez. Um dos amigos que estava comigo chegou a dizer: Que mulher louca é esta? Eu não tenho como mensurar a força do tapa e queria saber os motivos que ela bateu na minha cara”, disse.

O caso chama a atenção devido as recentes estatística negativas envolvendo as mulheres que continuam sendo vítimas de violências no Tocantins e, quando se faz um comparativo com os demais estados da Federação, o Tocantins se encontra entre os que mais mata mulheres; conforme mostrou o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O número passou de 09 vítimas em 2020, para 22 no ano passado, aumento de 144,4% em relação a 2021. Os dados foram divulgados no final do mês de março de 2023 e em defesa dos direitos das mulheres a Assembleia Legislativa do Tocantins passou a colocar nas suas pautas a temática envolvendo os direitos das mulheres.