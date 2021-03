Investigações e monitoramento da Polícia Civil do Tocantins, por meio da 14ª Delegacia de Polícia de Axixá, resultaram na prisão em flagrante do parlamentar pela prática do crime de concussão.

da redação

O vereador do município de Axixá do Tocantins, Herton Ferreira Mascarenhas (PV) foi preso na noite desta terça-feira, 23, quando tentava, em tese, cobrar um valor de R$ 15 mil do prefeito da cidade.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Thyago Bustorff, as investigações apontaram que o autuado, inicialmente, estaria exigindo o valor de R$ 20 mil do prefeito do município para votar favoravelmente os balancetes referentes à prestação de contas da Câmara Municipal de Axixá do ano de 2015.

A autoridade policial informou ainda que foi implementada uma ação controlada consistente em retardar a intervenção policial para momento mais oportuno do ponto de vista probatório. Desta forma, na noite desta terça-feira, 23, comandados pelo delegado Thyago Bustorff, policiais civis ficaram em campana próximo à Câmara Municipal monitorando uma reunião que ocorria no momento, circunstância em que foi constatado que o vereador fez nova exigência do valor da propina, dessa vez cobrando a quantia de R$ 15 mil.

Na ocasião, a Polícia Civil deu voz de prisão ao suspeito e o conduziu à 3ª Central de Atendimento de Araguatins, onde foi realizada a lavratura do auto de prisão em flagrante e a representação pelo afastamento das funções públicas pelo prazo de 180 dias.