Da redação

A mãe da vítima, uma autônoma de 35 anos, procurou a delegacia no dia 16 de agosto e relatou que flagrou o homem na cama com sua filha durante a madrugada de 14 de agosto. O caso ocorreu no bairro Portal do Lago.

A mãe afirmou que o homem fugiu assim que ela o viu com a filha. Ela então acionou a Polícia Militar, que realizou buscas nas redondezas, mas não conseguiu encontrar o suspeito.

A delegada Daniela Juliane Caldas, responsável pela 2ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (2° DEAMV) de Augustinópolis, solicitou exames periciais e emitiu um mandado de intimação para o suspeito.

Requisitou ainda o depoimento de um filho do suspeito e pediu medidas protetivas à Justiça. O requerimento pede que o suspeito seja afastado do domicílio, lar ou qualquer local de convivência com a vítima.

A delegada também pleiteia a proibição de aproximação e contato do suplente de vereador com a vítima, familiares, testemunhas, denunciantes ou a pessoa que fez a denúncia. Além disso, o suspeito seria impedido de frequentar determinados lugares, com o intuito de preservar a integridade física e psicológica da vítima.