A Polícia Militar recuperou dois veículos roubados que transportavam combustíveis, neste sábado, 19, o roubo teria acontecido às margens da BR 230, por volta das 17h00min do mesmo dia, no trecho compreendido entre os municípios de Aguiarnópolis e Nazaré no Tocantins. As informações foram recebidas após a veiculação via grupos de WhatsApp, informando o ocorrido.

Da redação

Imediatamente a 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ªCIPM), mobilizou as equipes, no sentido de localizar e recuperar os veículos. Pelo sistema de rastreamento, foi possível identificar que os mesmos estavam nas proximidades do Povoado Grotão, zona rural de Nazaré.

De posse das informações, as equipes de Policiais Militares procederam o cerco da área e varreduras nas estradas vicinais, logrando êxito na localização dos caminhões ainda na noite de ontem, por volta das 22h00.

Após a localização, a PM entrou em contato com a empresa proprietária dos caminhões, tendo esta encaminhado um representante até o local. Após os trâmites legais os veículos foram restituídos aos proprietários.