Da redação

“Diante das informações foi intensificado patrulhamento na área comercial onde foi localizado o referido veiculo nas proximidades do estabelecimento comercial onde foi visualizado uma moça entrando no veiculo com uma sacola de compras, e após abordagem foi identificada e que durante entrevista nos relatou que vinha do estado do Tocantins conduzindo automóvel que foi locado na cidade de Gurupi-TO, e que fez uma compra no valor de 18,00 reais ao qual realizou um PIX de 118,00 reais e solicitou 100,00 em troco no qual lhe foi dado pela proprietária do estabelecimento”, destacou a PM

Na presença da Policia Militar a proprietária do estabelecimento fez checagem junto a sua conta Bancaria e não foi repassado o PIX DE 118,00 reais.

“Após entrar em contato com a PMTO informando do fato nos foi repassados varias ocorrências em cidades no Estado do Tocantins conforme segue no campo em anexos ambas na mesma Modalidade FALSO PIX. Diante dos fatos a autora foi encaminhada até a delegacia para o desfecho da Ocorrência”, finalizou os militares.