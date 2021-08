Share on Twitter

Por Redação

O acidente foi registrado nesta tarde de domingo (08) próximo a cidade de Paraíso do Tocantins. Segundo familiares, a vítima estava retornando de um velório que ocorreu em Gurupi neste final de semana.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas. A vítima identificada como Liggia Silva estava dirigindo seu carro juntamente com uma criança quando ocorreu a tragédia na rodovia.

“Ela estava retornando do velório do Lobinho que também faleceu de acidente na BR-153. Ela saiu de Gurupi umas 16h e no final da tarde tivemos a notícia de que ela tinha acabado de morrer”, disse a Tia da vítima.

A criança que estava no carro teve lesões pelo corpo, mas passa bem.