da redação

Segundo o delegado regional Joadelson Rodrigues Albuquerque, a ação, que foi comandada pelo delegado Rafael Falcão, faz parte da operação “Hórus”, que é uma iniciativa do Ministério da Justiça e está sendo realizada em regiões de divisa.

“No decorrer das ações da operação Hórus tomamos conhecimento de que uma mulher, com dois mandados de prisão em aberto por tráfico, estaria escondida na Vila Quixaba. Com base nas informações, as equipes da 8ª DEIC e da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP) foram até o local, onde localizaram a mulher e efetuaram prisão da mesma”, disse o delegado.

Em seguida, ela foi conduzida até a 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Gurupi e após a realização dos procedimentos legais cabíveis, encaminhada à Unidade Penal Feminina de Talismã, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

“Mais uma prisão realizada pela Polícia Civil do Tocantins, no âmbito da operação Hórus, que tem justamente, como uma das finalidades, localizar foragidos da Justiça”, pontuou o delegado regional.