da redação

Durante patrulhamento, uma guarnição do 7º BPM recebeu informações da ocorrência via telefone funcional e se deslocou até o local indicado. Ao chegarem na localidade, os militares se depararam com o filho da vítima (20 anos), o qual afirmou ter presenciado o crime, e relatou que as suspeitas de terem praticado o crime seria sua tia e suas duas primas. Segundo a testemunha, o início do desentendimento se deu porquê sua tia estava com ciúmes de um possível relacionamento entre a vítima e o namorado de uma amiga.

O rapaz relatou ainda que, após algumas discussões acaloradas entre as mulheres, sua tia e prima mais velha seguraram a vítima enquanto a adolescente desferiu vários golpes de arma branca – faca tipo peixeira -, o que culminou com a morte de sua mãe. Logo em seguida as suspeitas teriam se evadido do local.

Após o isolamento da cena do crime e informações colhidas, a guarnição empreendeu diligências e buscas em possíveis locais onde as suspeitas poderiam estar escondidas. Primeiro foi localizada a suspeita de 39 anos que informou o paradeiro de suas filhas, as quais foram localizadas e detidas. Ao serem questionadas sobre o paradeiro da arma utilizada no crime, estas afirmaram aos policiais que teriam jogado a faca dentro de uma represa.

Diante dos fatos a equipe da PM conduziu as três suspeitas para a Central de Flagrantes da Polícia Civil de Colinas do Tocantins onde foram autuadas em flagrante delito e ficaram à disposição da Justiça.